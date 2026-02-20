Valdelsa doppio appuntamento in scena
A Valdelsa, due eventi in programma cambiano le serate della zona. Si passa dal relax casalingo con la commedia
VALDELSA Dal divano di "Sposa chiunque basta sia ricco" ad una grande scrivania piena di fogli, intrighi, equivoci e telefoni. È la scrivania della cinica e divertente redazione giornalistica di " Le chiameranno fake news ", lo spettacolo della compagnia delle Quinte Scelte con la regia di Diego Conforti, che andrà in scena domani alle 21.15 al Teatro Ammirato Scipione di Montaione, nell’ambito della rassegna "Ammira Teatro". Si tratta di uno spaccato cinico e divertente sul mondo del giornalismo di ieri e di oggi. L’ingresso è libero, ma visti i posti limitati è fortemente raccomandata la prenotazione al 349 6305037. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Basket DR1. La domenica nera di Valdelsa e Asciano: doppio stop
Pallavolo: doppio appuntamento al PalabertaDomenica 18 gennaio, il Palaberta di Montegrotto Terme ospiterà un doppio incontro di pallavolo, coinvolgendo squadre di rilievo del panorama locale e regionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Valdelsa, doppio appuntamento in scena.
Liste d’attesa e criticità: spirometria? Servono 4 mesi per l’appuntamentoI tempi di risposta peggiori si registrano nella fascia di urgenza ‘differibile’. Il quadro completo delle visite più ’complicate’ da erogare sul territorio ... msn.com
ALLERTA METEO 14 febbraio 2026 Allerta codice GIALLO in tutti i Comuni dell'Empolese-Valdelsa per il rischio IDROGEOLOGICO-IDRAULICO RETICOLO MINORE per sabato 14 febbraio 2026. Previsioni meteo e aggiornamenti: www.cfr.toscana.it - facebook.com facebook