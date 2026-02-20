A Valdelsa, due eventi in programma cambiano le serate della zona. Si passa dal relax casalingo con la commedia

VALDELSA Dal divano di "Sposa chiunque basta sia ricco" ad una grande scrivania piena di fogli, intrighi, equivoci e telefoni. È la scrivania della cinica e divertente redazione giornalistica di " Le chiameranno fake news ", lo spettacolo della compagnia delle Quinte Scelte con la regia di Diego Conforti, che andrà in scena domani alle 21.15 al Teatro Ammirato Scipione di Montaione, nell’ambito della rassegna "Ammira Teatro". Si tratta di uno spaccato cinico e divertente sul mondo del giornalismo di ieri e di oggi. L’ingresso è libero, ma visti i posti limitati è fortemente raccomandata la prenotazione al 349 6305037. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valdelsa, doppio appuntamento in scena

Leggi anche: Basket DR1. La domenica nera di Valdelsa e Asciano: doppio stop

Pallavolo: doppio appuntamento al PalabertaDomenica 18 gennaio, il Palaberta di Montegrotto Terme ospiterà un doppio incontro di pallavolo, coinvolgendo squadre di rilievo del panorama locale e regionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.