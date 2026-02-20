Valanghe l’allerta non rientra | rischio ancora alto sulle montagne più frequentate dai comaschi

Valanghe, il rischio rimane elevato sulle montagne più frequentate dai comaschi. La Protezione Civile di Regione Lombardia ha pubblicato un nuovo rapporto, confermando che le condizioni di pericolo non sono migliorate rispetto a ieri. Le aree più a rischio sono quelle con accumuli di neve instabile, in particolare nei punti più battuti dagli appassionati di sci e ciaspole. La situazione non presenta segnali di miglioramento e la vigilanza resta alta.

Regione Lombardia ha diffuso oggi un nuovo aggiornamento sull’allerta valanghe, ma la sostanza non cambia: dopo il documento di ieri, la criticità prosegue e resta alta in particolare sulle zone più esposte. Un’informazione che riguarda da vicino anche il Comasco, perché molte delle località sciistiche della provincia di Sondrio – soprattutto in alta quota – sono mete abituali dei comaschi nei fine settimana e durante le vacanze. Il codice arancione è indicato soprattutto per l’area del livignasco e del passo del Foscagno, dove negli ultimi giorni si sono registrate situazioni delicate legate a scaricamenti e valanghe che hanno interessato anche infrastrutture e viabilità.🔗 Leggi su Quicomo.it

