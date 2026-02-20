Vaccino Covid Gratteri contro ' no-vax' nel 2021 | Provato dalla scienza che 90% dei ricoverati sono loro se ti ammali paghi cure - VIDEO
Nel novembre 2021, Nicola Gratteri ha denunciato che il 90% dei ricoverati per Covid erano persone non vaccinate, sottolineando che la scienza lo aveva dimostrato. Ha aggiunto che chi non si vaccina corre il rischio di dover pagare di tasca propria le cure ospedaliere. Gratteri ha criticato il governo per aver tardato a prendere decisioni più ferme, come bloccare l’accesso ai luoghi pubblici o al lavoro per chi rifiuta la vaccinazione. La sua posizione ha suscitato molte discussioni sull’efficacia delle misure anti-Covid.
Il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri contro i "no-vax" nel novembre 2021: "Il governo é in ritardo, doveva essere presa una decisione più dura già in estate, impedendo a chi non é vaccinato di andare al lavoro o di accedere ad un ufficio pubblico" Il procuratore capo di Napoli Nicola.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
