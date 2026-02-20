Usa, Trump ha deciso di rendere pubblici i documenti sugli UFO a causa dell'interesse crescente tra i cittadini. Dopo aver parlato di presunti incontri con oggetti volanti non identificati, il presidente ha ordinato al Pentagono e ad altre agenzie di rilasciare i file finora secretati. L’obiettivo è soddisfare la curiosità pubblica e chiarire eventuali dubbi sulla presenza di vita aliena. La decisione arriva in un momento di forte attenzione mediatica su casi di avvistamenti e segnalazioni di oggetti misteriosi. Il governo statunitense ha già iniziato a raccogliere i materiali.

Visto “il grande interesse ” suscitato da extraterrestri e ufo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che sta ordinando al Pentagono e ad altre agenzie governative di identificare e rendere pubblici i file in merito. Trump ha detto ai giornalisti a bordo dell’Air Force One: “Non so se siano reali o meno”. Ha poi aggiunto che, per quanto riguarda la possibilità di visitatori extraterrestri: “Non ho un’opinione al riguardo. Non ne parlo mai. Molte persone lo fanno. Molte persone ci credono“. Il post pubblicato su Truth da Trump. In un post sul social Truth, Trump ha scritto: “Sulla base dell’enorme interesse dimostrato, darò istruzioni al segretario alla Difesa e ad altri dipartimenti e agenzie competenti di avviare il processo di identificazione e divulgazione dei file governativi relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati (Uap) e agli oggetti volanti non identificati (Ufo), nonché a qualsiasi altra informazione collegata a queste questioni estremamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Trump: “Divulgeremo file governativi sulla vita aliena e gli ufo”

Leggi anche: Trump chiede al Pentagono di pubblicare tutti i file su ricerca di vita extraterrestre e Ufo

Leggi anche: Scott Cooper torna al cinema con un thriller sui complotti governativi e gli UFO

Trump Told Walz, Frey to 'Turn Over' Illegal Aliens: White House

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.