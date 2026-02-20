USA sfida l’UE | lanciato Freedomgov il portale anti-censura online

Gli Stati Uniti hanno creato il portale Freedom.gov per contrastare le restrizioni digitali imposte in alcune nazioni europee. La piattaforma permette agli utenti di accedere a contenuti bloccati e di aggirare la censura online. Washington ha deciso di investire risorse in questa iniziativa per sostenere la libertà di informazione. La mossa ha suscitato reazioni contrastanti tra i Paesi europei, che si interrogano sulle implicazioni di questa azione. La discussione sulla libertà digitale continua a infiammare i dibattiti internazionali.

Freedom.gov: Washington sfida le regole europee con un portale per eludere la censura online. Il Dipartimento di Stato americano ha lanciato Freedom.gov, un portale web progettato per consentire agli utenti europei di accedere a contenuti online bloccati da normative nazionali e dell’Unione Europea. L’iniziativa, coordinata dal Dipartimento di Stato e supportata tecnicamente dalla Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), mira a fornire uno strumento per aggirare le restrizioni su temi come l’incitamento all’odio e la disinformazione, sollevando interrogativi sulla sovranità digitale e le relazioni transatlantiche.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Freedom.gov: USA sfida la censura globale, nuove tensioni Leggi anche: Gli Usa lavorano a un portale per aggirare la censura UE Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Super euro, l'Ue accelera e sfida l'egemonia del dollaro Usa; Europa vs Big Tech USA: la battaglia per il controllo del cloud sovrano; Frattura Germania-Trump. La sfida dell’Europa; Usa-Ue, i difficili equilibri tra gli ex alleati. **Ue-Usa: Mantovano, 'unità Occidente sfida più forte, da Meloni equilibrio non equilibrismo'**Roma, 20 feb. (Adnkronos) - La sfida geopolitica più forte oggi, se io devo indicare una classifica, è quella che potremmo definire l'unità dell'Occidente. Se io mi trovo, non soltanto a Roma ovviame ... iltempo.it Big Tech: Per l’Ue abbandonare la tecnologia Usa potrebbe essere impossibile. Ma Bruxelles vuole la fine della dipendenzaIl mercato europeo del cloud supererà i 20 miliardi, ma le aziende USA controllano già l'80-90%. Francia e Germania su fronti opposti ... ilfattoquotidiano.it DOMENICA 1 FEBBRAIO ALLE 15 LA SFIDA ESTERNA CONTRO IL BRESCIA La Serie B del Trastevere calcio Femminile guidata da mister Claudio Ciferri, dopo i tre pareggi consecutivi contro Arezzo, Freedom e Verona, giocherà in trasferta domenica il Bre - facebook.com facebook