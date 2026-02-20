Usa la stanza del B&#038;B per confezionare la droga da spacciare | 43enne arrestato nel Napoletano

Da fanpage.it 20 feb 2026

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Boscoreale, nel Napoletano, dopo aver usato una stanza di un B&B per preparare droga da spacciare. I carabinieri hanno fatto irruzione nell’alloggio e hanno trovato diverse dosi di sostanza stupefacente, oltre a una pistola nascosta sotto il letto. L’uomo tentava di nascondere la merce tra i bagagli lasciati nell’appartamento. L’arresto si è verificato durante un’operazione mirata contro lo spaccio di droga nella zona. Ora l’uomo si trova in cella in attesa di giudizio.

È accaduto a Boscoreale, dove il 43enne è stato arrestato dai carabinieri, che nella stanza dell'uomo, oltre alla droga, hanno anche sequestrato anche una pistola.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

