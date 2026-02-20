USA e Canada monopolizzano le qualificazioni dell’halfpipe Melville Ives via in toboga da Campione del Mondo

Finley Melville Ives si è infortunato gravemente durante le qualificazioni dell’halfpipe a Milano Cortina 2026, a causa di una caduta violenta. L’atleta neozelandese ha sbattuto con spalla e collo sul manto nevoso, dopo aver perso il controllo durante la sua run. Le qualificazioni hanno visto una netta supremazia di USA e Canada, che hanno dominato le prove in vista delle Olimpiadi. Melville Ives è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. La sua caduta ha suscitato grande preoccupazione tra gli appassionati di snowboard.

Le qualificazioni dell’halfpipe maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono state purtroppo caratterizzate da attimi di spavento in seguito alla bruttissima caduta del neozelandese Finley Melville Ives, che ha picchiato duramente con spalla e collo sul manto nevoso dopo non essere riuscito a controllare un’evoluzione. Il Campione del Mondo e grande favorito della vigilia è rimasto a terra inerte per diversi minuti, venendo poi trasportato via dalla struttura con il toboga. Il turno preliminare di questa disciplina dello sci freestyle è poi proseguito regolarmente sulle nevi di Livigno, dove la miglior prestazione è stata firmata dal canadese Brendan Mackay (92.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - USA e Canada monopolizzano le qualificazioni dell’halfpipe. Melville Ives via in toboga da Campione del Mondo Leggi anche: Paura a Livigno: grave caduta per Finley Melville Ives nelle qualificazioni dell’halfpipe Leggi anche: Sci freestyle: Melville Ives svetta nella Coppa del Mondo di halfpipe a Secret Garden, bene Gu Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. USA e Canada ritirano 5,2 milioni di piscine per rischio annegamento: modelli venduti anche in ItaliaOltre 5,2 milioni di piscine fuori terra vendute in USA e Canada sono state richiamate dopo 9 casi di annegamento. Il rischio è legato a cinghie esterne che i bambini possono usare come appiglio. fanpage.it Milano Cortina, terribile caduta nell’halfpipe per la stella Finley Melville Ives. Cos’è successo alle Olimpiadi x.com