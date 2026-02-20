Usa Corte Suprema boccia i dazi commerciali di Trump

Roma, 20 feb. (askanews) – Verdetto negativo da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti sui dazi commerciali adottati dal presidente Usa Donald Trump, facendo ricorso a poteri di emergenza. Secondo quanto riporta il Financial Times, i giudici hanno ritenuto che la Casa Bianca sia andata oltre quanto stabilito dall’International Emergency Economic Powers Act. La bocciatura avviene nell’ambito di una procedura che era stata avviata su ricorso da parte di diverse imprese statunitensi. Con una decisione presa a maggioranza, sei favorevoli e tre contrari, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dunque stabilito che le normative sui dazi alle importazioni “non autorizzano il presidente” a imporre le misure decise, riporta Cnbc.🔗 Leggi su Ildenaro.it

