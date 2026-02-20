Usa | Calenda ' caso Epstein travolgerà Trump chi oggi è compiacente con lui si vergognerà'

Calenda afferma che il caso Epstein avrà ripercussioni su Trump e che chi oggi lo sostiene si pentirà. La vicenda, che coinvolge un ricco finanziere accusato di traffico di minori, sta attirando l’attenzione dei media internazionali. L’ex ministro sottolinea come le nuove rivelazioni possano mettere sotto pressione l’attuale presidente statunitense. La diffusione di vecchi collegamenti tra Trump e Epstein rischia di creare imbarazzo a chi ha sempre taciuto. La situazione si fa più complicata per i protagonisti coinvolti.

Roma, 20 feb (Adnkronos) - Il caso Epstein "travolgerà Trump" e "chi oggi è compiacente con lui domani si vergognerà". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira, su La7. "Negli Stati Uniti stanno segretando tutto ma è una cosa sistemica, negli ultimi 30 anni i grandi capitalisti, politici e personaggi noti hanno perso completamente il senso del limite e la morale, scoperchia una classe dirigente che ha fatto pedofilia, riciclo di denaro, traffico di persone. Il più grande scandalo mondale mai avvenuto", ha detto il leader di Azione.