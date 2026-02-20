’Uomo e natura’ Le vincitrici di Arte Stella

L’uomo e la natura sono al centro del premio Arte Stella 2025, vinto da due giovani artiste durante l’evento all’Orto Botanico Corsini di Porto Ercole. La manifestazione, sostenuta dalla Regione Toscana e dal progetto Giovanisì, ha attirato numerosi partecipanti che hanno presentato opere ispirate all’ambiente e alla relazione tra uomo e natura. Le vincitrici hanno mostrato lavori che combinano materiali naturali e tecniche innovative, suscitando grande interesse tra il pubblico presente. La premiazione si è conclusa con un momento di confronto tra artisti e visitatori.

MONTE ARGENTARIO Annunciate all’Orto Botanico Corsini di Porto Ercole le vincitrici di Arte Stella 2025, la call for artist promossa con il patrocinio della Regione Toscana e del programma Giovanisì. Dedicato al tema Uomo e Natura e accompagnato dal claim #Daiformaallanatura, il progetto sostiene la ricerca artistica contemporanea legata al territorio toscano, con particolare attenzione agli under 35. L’edizione 2025 si distingue per una giuria di alto profilo, tra cui l’artista Pietro Ruffo, a garanzia di uno sguardo critico e multidisciplinare. Il primo premio è stato assegnato ad Anna Multone (foto) con "Ti saluto cappellone, a casa nostra vogliamo andar. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Uomo e natura’. Le vincitrici di Arte Stella "In-Natura-Le”: al Cantiere Florida torna lo spettacolo di Teatro come Differenza. Sul palco l’arte, la natura e i diritti civiliIl teatro “In-Natura-Le” torna al Cantiere Florida dopo essere stato sospeso a causa delle restrizioni sanitarie. Natura, mare e città d’arte. Le eccellenze si svelano nelle cartoguide tematicheL’Emilia-Romagna torna protagonista a Bit 2026, portando in scena quattordici nuove cartoguide tematiche che raccontano natura, mare e città d’arte. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dove uomo e natura si incontrano; Potenza celebra l’antico legame tra uomo e natura in Basilicata. Cosa c’è da sapere; ’Uomo e natura’. Le vincitrici di Arte Stella; L’uomo e la natura: la pigrizia è di tutti. In scena ’Anche oggi ci pensiamo domani’. In-Natura-LeAl Teatro Cantiere Florida In-Natura-Le di Teatro come Differenza esplora il rapporto uomo-natura tra arte, salute mentale e comunità. itinerarinellarte.it Firenze, in scena ‘In-Natura-Le’ al Cantiere FloridaIl 20 febbraio in occasione della Giornata mondiale della giustizia sociale sul palco l’arte, la natura e i diritti civili ... msn.com 8 e mezzo di Luciano Stella “Sentimental Value” l’arte di non perdersi - facebook.com facebook "Arte Stella": ecco le vincitrici del concorso 2025 - x.com