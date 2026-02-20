Oggi, su Canale 5, va in onda la puntata di Uomini e Donne del 20 febbraio 2026, che vede protagonisti il Trono Over e il Trono Classico. La diretta streaming permette ai fan di seguire il talk in tempo reale, mentre alcuni partecipanti si preparano a confrontarsi sui loro sentimenti. In particolare, si attendono scontri tra nuovi corteggiatori e corteggiatrici, che potrebbero cambiare le dinamiche della trasmissione. La puntata si preannuncia ricca di colpi di scena, con i protagonisti pronti a svelare le proprie emozioni.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 20 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma termina la conoscenza con due cavalieri. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Elisabetta e Sebastiano. I due si confrontano in studio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 20 febbraio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (20 febbraio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

