Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 20 febbraio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV
Oggi, su Canale 5, va in onda la puntata di Uomini e Donne del 20 febbraio 2026, che vede protagonisti il Trono Over e il Trono Classico. La diretta streaming permette ai fan di seguire il talk in tempo reale, mentre alcuni partecipanti si preparano a confrontarsi sui loro sentimenti. In particolare, si attendono scontri tra nuovi corteggiatori e corteggiatrici, che potrebbero cambiare le dinamiche della trasmissione. La puntata si preannuncia ricca di colpi di scena, con i protagonisti pronti a svelare le proprie emozioni.
Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 20 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell'ultima puntata Gemma termina la conoscenza con due cavalieri. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Elisabetta e Sebastiano. I due si confrontano in studio.
«Voglio restare a "Uomini e Donne" solo per Mario. » Questa frase di Cinzia ha dato il via a una serie di discussioni accese durante la registrazione del 20 febbraio 2026. Il ritorno in studio di Mario Lenti, cavaliere del trono over, ha subito scatenato reazioni for - facebook.com facebook