Uniti per i poveri | cattolici evangelici e musulmani insieme a Messina

Nella penombra della Cripta del Duomo, diverse fedi si incontreranno per accendere una luce comune sulla povertà. Lunedì 23 febbraio alle 18, cattolici, evangelici e musulmani cammineranno fianco a fianco per “Uniti per i poveri”, un’iniziativa che trasforma la solidarietà in gesto condiviso, superando barriere religiose e culturali. All’incontro parteciperanno S.E. Mons. Giovanni Accolla, il Pastore Giuseppe Passari, l’Imam Refaat Mohamed e Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia, testimoniando che l’unione tra le comunità è la forza che trasforma la carità in speranza concreta per tutto il territorio.🔗 Leggi su Messinatoday.it

