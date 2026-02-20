Unipol | dividendo in rialzo del 32% per gli azionisti nel 2026
Unipol ha deciso di aumentare il dividendo del 32% nel 2026, a causa di un miglioramento dei risultati finanziari. La compagnia distribuirà 1,12 euro per azione nel mese di maggio, rispetto ai 0,85 euro dell’anno prima. La decisione arriva dopo un esercizio positivo, che ha rafforzato la capacità di distribuire utili agli azionisti. La proposta di dividendo più alto mira a premiare gli investitori e a riflettere la crescita dell’azienda. La società ha confermato l’intenzione di continuare questa strategia anche negli anni successivi.
Unipol premia gli azionisti con un dividendo in crescita: 1,12 euro per azione. Unipol distribuirà un dividendo di 1,12 euro per azione nel maggio 2026, un incremento rispetto agli 0,85 euro dell’esercizio precedente. La decisione, presa dal consiglio di amministrazione sulla base dei risultati preliminari del 2025, prevede una distribuzione complessiva di circa 804 milioni di euro, offrendo agli investitori un rendimento del 5,8% sul prezzo di chiusura del 19 febbraio 2026, pari a 19,445 euro. Un segnale di fiducia nel mercato e nella solidità del gruppo assicurativo. Un bilancio positivo premia la fedeltà degli investitori.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Cassa Ravenna: utile netto in forte crescita (+31,6%) e doppio dividendo per gli azionisti: 97 centesimi per azione.
Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 32-40, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli ateniesi provano l’allungo nel secondo quartoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Unipol: dividendo a 1,12 euro (+31,8%), per 804 mln(AGI) - Milano, 20 feb. - Dividendo in aumento a 1,12 euro per azione per Unipol Assicurazioni, interamente riconosciuto per cassa e in crescita del 31,8% rispetto agli 0,85 euro distribuiti ... agi.it
Unipol, i conti preliminari del 2025. Dividendo 2026 di 1,12 euroLa compagnia ha confermato un andamento reddituale della gestione per l’anno in corso, in linea con gli obiettivi fissati nel Piano Strategico 2025-2027 ... soldionline.it
Piazza Affari è in calo dello 0,15%, mentre Wall Street e il Nikkei raggiungono nuovi record. Stellantis e Mediobanca sono tra i titoli in crescita, mentre Unipol e Montepaschi faticano. - facebook.com facebook