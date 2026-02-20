Unipol | dividendo in rialzo del 32% per gli azionisti nel 2026

Unipol ha deciso di aumentare il dividendo del 32% nel 2026, a causa di un miglioramento dei risultati finanziari. La compagnia distribuirà 1,12 euro per azione nel mese di maggio, rispetto ai 0,85 euro dell’anno prima. La decisione arriva dopo un esercizio positivo, che ha rafforzato la capacità di distribuire utili agli azionisti. La proposta di dividendo più alto mira a premiare gli investitori e a riflettere la crescita dell’azienda. La società ha confermato l’intenzione di continuare questa strategia anche negli anni successivi.