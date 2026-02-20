UNICEF chiede il rilascio di tutti i bambini arrestati durante i recenti disordini pubblici in Iran

L’UNICEF ha chiesto oggi il rilascio immediato di tutti i minori arrestati durante le proteste in Iran, dove si stimano decine di giovani detenuti. Le autorità hanno fermato bambini e adolescenti, spesso senza prove concrete, per aver partecipato o semplicemente assistito alle manifestazioni. L’organizzazione denuncia che molti di loro sono stati rinchiusi in condizioni dure e senza accesso a assistenza legale. L’UNICEF insiste sulla necessità di permettere verifiche indipendenti sulla loro situazione e di garantire i diritti dei minori coinvolti.

L'UNICEF chiede il rilascio immediato dei bambini detenuti in Iran e accesso indipendente per verificare le loro condizioni.. 20 febbraio 2026 – "L'UNICEF è profondamente preoccupato dalle notizie secondo cui i bambini arrestati in relazione ai recenti disordini pubblici in Iran rimangono in detenzione. Sebbene non sia possibile verificare il numero dei bambini attualmente detenuti né le condizioni della loro detenzione, l' UNICEF chiede che venga concesso un accesso immediato e indipendente a tutti i bambini detenuti per valutare la loro situazione, il loro benessere e il trattamento ricevuto.