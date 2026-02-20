Un' altra frana in città | crollo di muro e fuga di gas soccorsi sul posto

Un'altra frana ha causato un crollo di muro e una fuga di gas a Genova, questa volta in via Passo Caporale Pietro Barsanti nel quartiere di Castelletto, venerdì 20 febbraio alle 17:15. La terra si è staccata improvvisamente, provocando il crollo di una parete che ha danneggiato alcune automobili parcheggiate sotto. I soccorritori sono arrivati subito sul posto per mettere in sicurezza l’area e evacuare le persone nelle vicinanze. La strada resta chiusa al traffico.

Un'altra emergenza dovuta a un cedimento verso le 17,15 di venerdì 20 febbraio a Genova: una frana ha provocato il crollo di un muro in cima a passo Caporale Pietro Barsanti, nel quartiere di Castelletto. Dalle prime informazioni, lo smottamento avrebbe interessato un'area privata, tra due palazzi, bloccando parzialmente l'ingresso di un garage e provocando una fuga di gas. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco con le unità cinofile, la polizia di Stato, la Croce Bianca Carbonara e la polizia locale che ha chiuso al transito via Caffaro. Non risulterebbero feriti. Valutazioni in corso sullo stato dei palazzi.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Italia, un’altra frana! Soccorsi sul posto, si scava tra i detriti Leggi anche: “Frana tutto”. Bambini intrappolati tra le macerie, si scava: soccorsi sul posto Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bosa, un’altra frana lungo la strada comunale Turas ? Pessighette; VIDEO | Massa San Nicola, una nuova frana risucchia la strada; Maltempo a Cosenza, nuova frana in via Petrarca: evacuato il Liceo Telesio; Maltempo: una voragine e una frana a Capranica, nel Viterbese. Quali sono gli altri rischi di frana in Italia e cosa insegnano i casi di Niscemi e PetacciatoDalla frana di Niscemi ai dati Ispra sul dissesto idrogeologico: perché quasi tutti i comuni italiani hanno aree a rischio e come, a Petacciato, si prova a fermare una delle più grandi frane d’Europa ... wired.it Maltempo a Cosenza, nuova frana in via Petrarca: evacuato il Liceo TelesioLe reti di protezione, installate da esperti rocciatori alcuni anni fa per bloccare l’eventuale caduta di materiale in caso di smottamenti, si sono rotte in più punti ... msn.com BlogSicilia. . ClipTalk – Priorità all’emergenza ciclone e frana, non sia un’altra ricostruzione infinita. #perte #presidentears #talksicilia #politica - facebook.com facebook #Niscemi (CL) non è nuova ad eventi franosi di questa portata: appena 29 anni fa, il 12 ottobre 1997, una grande frana provocò ingenti danni nelle stesse aree già colpite in precedenza da un'altra frana risalente a circa due secoli prima, nel 1790. La litologia x.com