di Simone Cioni Nove posizioni di distanza con 23 punti di differenza, 16 gol fatti in meno e 12 in più subiti. A guardare i numeri la sfida odierna di Frosinone è a dir poco proibitiva per l’ Empoli, ma il calcio e il campionato di Serie B in particolare ci insegnano che non esistono partite scontate. Testimonianza ne è anche la gara di andata, terminata in parità ma con gli azzurri che ai punti avrebbero meritato di più. Concetto ribadito anche da mister Dionisi alla vigilia della trasferta in Ciociaria. "A questo punto della stagione pensavo onestamente di avere più punti, ma abbiamo le qualità per recuperare, non siamo in difficoltà abbiamo solo ottenuto meno di quello che volevamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una sfida proibitiva. Dionisi resta positivo : "Possiamo recuperare abbiamo le qualità»

