Una scuola media di Bologna 150 firme e una proposta | usare lettori mp3 cd e piccoli videogiochi offline durante l’intervallo La preside ha aperto alla sperimentazione per due settimane
Una richiesta di una classe di Bologna ha portato alla proposta di sperimentare l’uso di lettori mp3, CD e giochi offline durante l’intervallo. Sono 150 le firme raccolte dagli studenti, che vogliono usufruire di questi dispositivi per trascorrere le pause in modo diverso. La preside ha deciso di testare l’idea per due settimane, aprendo così uno spazio di confronto tra studenti e insegnanti. La proposta nasce da una volontà di offrire alternative alle tradizionali attività di ricreazione. La sperimentazione partirà a breve.
Tutto è partito da una terza media. Gli alunni di una scuola media, a Bologna, hanno messo a punto una richiesta formale alla preside: poter usare durante l'intervallo lettori mp3, lettori cd e piccoli videogiochi non connessi alla rete. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
