Una scelta per sostenere ricerca e servizi

Il 26 gennaio, AISM e la sua Fondazione hanno avviato una campagna nazionale per promuovere i lasciti testamentari. La causa è la volontà di rafforzare i finanziamenti destinati a progetti di ricerca e servizi per le persone con sclerosi multipla. Durante la settimana, volontari e esperti hanno distribuito materiale informativo nelle piazze e negli ospedali, spiegando come le donazioni testamentarie possano fare la differenza. L’obiettivo è coinvolgere più cittadini in questa scelta consapevole, sostenendo così il futuro delle iniziative dell’associazione.

Dal 26 gennaio al 1° febbraio, in tutta Italia, AISM e la sua Fondazione hanno informato sui lasciti testamentari e sull’impatto che hanno sulla sostenibilità dei loro progetti di ricerca e dei servizi per le persone. Dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026 si è svolta la Settimana Nazionale dei Lasciti di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, storico appuntamento di AISM dedicato da oltre vent’anni all’informazione e alla sensibilizzazione sul valore del lascito testamentario. Un momento corale in cui volontari, persone con sclerosi multipla, sostenitori, ricercatori e notai si sono impegnati per diffondere l’importanza di questo strumento di solidarietà e responsabilità verso il futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una scelta per sostenere ricerca e servizi Leggi anche: Giornata dell’epilessia. L’esempio di Chiara per sostenere la ricerca Leggi anche: Terni, Roberto Pastura: "La fiscalità comunale è una scelta politica. Aumentate severamente le tariffe dei servizi cimiteriali" The 6 Most Profitable Service Businesses to Start in 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pesaro sempre più vicina al Garante dei diritti delle persone private della libertà; Biancani e Pandolfi: Una scelta di civiltà e responsabilità per tutelare i diritti e favorire il reinserimento che solo pochissimi Comuni in Italia hanno fatto; Scadenze 5×1000 2026: entro quando donare; Gli esami on line e il sistema universitario nazionale; UN NUOVO ALLEATO BIANCOAZZURRO. Quando le confidai il desiderio di cambiare vita, mi rispose con una promessa: 'Io ci sarò sempre'. Sono passati tredici anni da quel momento e, ancora oggi, è la mia spalla costante, capace di sostenere ogni mia scelta. Cascate Ripa - San Marco dei Cavoti - facebook.com facebook