Una formazione rocciosa ha attirato l’attenzione degli escursionisti: si tratta di una figura che assomiglia a una giraffa, apparsa sulla parete Fasana della Grigna. Questa immagine si è creata grazie a un particolare gioco di ombre e increspature sulla roccia, visibile chiaramente dal sentiero che sale verso la vetta. La figura è comparsa improvvisamente, sorprendendo chi passava di lì. La sua presenza si può osservare solo in determinate condizioni di luce e umidità, rendendo il fenomeno ancora più affascinante.

Lecco, 20 febbraio 2026 – Una giraffa sulla Grigna. È la mitica giraffa del Pizzo della Pieve, sulla parete Fasana, lato nord della Grigna, quello che dà sulla Valsassia. Si forma quasi ogni volta che nevica e la si può ammirare ogni inverno dall’altopiano valsassinese. È una sorta di dipinto naturale in formato gigante: il versante della montagna è come una tela su cui Madre Natura disegna l'animale esotico grazie alla neve, che in questo giorni è caduta abbonante sulle montagne lecchesi. La tormenta di neve paralizza la Valsassina (anche per colpa di chi era senza catene e gomme invernali) Sulla Fasana ci sono una serie di rocce strapiombanti su cui la neve non si posa e che, tramite un effetto ottico e un gioco di bianco della neve e grigio delle rocce, assumono la forma appunto di una giraffa di profilo: il muso rivolto verso est, il lungo collo, il corpo e le zampe che scendono verso valle.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una giraffa sulla Grigna, spunta sulla parete Fasana: ecco quando e come si forma

