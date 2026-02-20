una foto ritoccata e ipocrita bufera sul post di san valentino di meghan

Meghan ha pubblicato un post di San Valentino su Instagram, ma è scoppiata una polemica. La causa sono le foto, ritenute modificate, che la duchessa ha condiviso. Molti utenti e tabloid criticano l’immagine, definendola falsa e ipocrita. Secondo alcuni, Meghan avrebbe alterato la foto per apparire più perfetta. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, dove i commenti negativi si sono moltiplicati. La critica principale riguarda la coerenza della duchessa, accusata di mostrare un’immagine artefatta invece di essere autentica.

Per Harry e Meghan la coerenza non sarebbe una priorità. Questa, almeno, è l’opinione di alcuni tabloid e di molti utenti social che hanno visto il post di San Valentino pubblicato dalla duchessa su Instagram. L’immagine ha fatto discutere sia per la scelta di uno dei soggetti, sia per i dubbi sulla sua autenticità. Meghan, però, non ha alcuna intenzione di alimentare le polemiche e mantiene chiusa la sezione del social dedicata ai commenti. Una linea di condotta che esprime in modo chiaro la volontà di proteggere la famiglia da critiche e giudizi. Una dedica speciale. Per il giorno di San Valentino Meghan Markle ha pubblicato uno scatto molto tenero sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

