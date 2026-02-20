Una Fontana inesauribile | oggi può riscrivere la storia dei Giochi invernali Ecco come
Marina Fontana, campionessa di short track, può cambiare la storia dei Giochi invernali. Oggi si sfiderà nei 1500 metri, un risultato che potrebbe portarla al primo posto tra gli atleti più medagliati della storia olimpica invernale. Se conquista una medaglia, supererà la leggenda norvegese Marit Bjoergen e diventerà la donna più medagliata di sempre. La gara si svolge a pochi passi dal centro sportivo, dove si respirano grandi aspettative e tensione. La sua performance potrebbe segnare un nuovo capitolo per l’Italia.
Recita un proverbio che la fontana da cui sempre s'attinge dà sempre acqua fresca. Da vent'anni, il filo d'Arianna, la nostra Fontana magica, è uno zampillio di emozioni, brividi e successi. Era una ragazzina ai Giochi di Torino 2006 (non aveva ancora compiuto 16 anni), un talento precoce e un po' ribelle, con un caschetto biondo di capelli corti e l'aria sbarazzina, quando da predestinata si rivelò al mondo dello short track con il bronzo in staffetta. Da allora, le Olimpiadi sono diventate sei, e in ogni edizione la campionessa di Berbenno, dunque valtellinese doc, ha impresso il marchio della sua classe, della sua ostinazione, della sua feroce aspirazione alla gloria più alta: sempre sul podio, fino a volare alle altezze siderali dei più grandi miti dello sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
