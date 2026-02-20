Una croce nel cielo di Barcellona | la Sagrada Família completa l’esterno della Torre di Gesù Cristo

La costruzione della Sagrada Família si è arricchita di un dettaglio simbolico: oggi è stata posta la croce sulla Torre di Gesù Cristo, segnando un passo importante nel progetto. La croce, realizzata in acciaio, è stata sollevata con un grande sforzo dagli operai, che hanno lavorato per settimane. Questo intervento rende visibile il progresso nei lavori e attira l’attenzione dei visitatori che affollano il celebre monumento. La torre centrale si fa sempre più vicina alla sua conclusione.

Con questo posizionamento, la Torre di Gesù Cristo raggiunge la sua configurazione esterna definitiva e si chiude una fase cruciale del cantiere. Nel 2027 e 2028 l'attenzione si sposterà invece all'interno della struttura, dove proseguiranno le opere di completamento. La Torre di Gesù Cristo è la torre centrale del gruppo delle sei torri principali della Sagrada Família. Attorno ad essa si dispongono: La torre presenta 12 facce e raggiunge un'altezza di 172,5 metri, diventando il punto di riferimento verticale dell'intero Tempio. Il braccio superiore della croce, installato oggi, rappresenta il punto più alto del Tempio.