Un senatore della Juventus verso l' addio | la prossima destinazione è già decisa

Il senatore della Juventus sta per lasciare il club, dopo aver deciso di trasferirsi in un’altra squadra. La decisione deriva da una proposta concreta arrivata nei giorni scorsi, che ha convinto il giocatore a cambiare aria. La società bianconera sta già valutando i nomi dei rinforzi difensivi per la prossima stagione, con l’obiettivo di rafforzare la linea arretrata. A breve, si conosceranno i dettagli ufficiali del trasferimento e le mosse della Juventus sul mercato. La scelta del giocatore segna un cambio importante per il reparto difensivo.

La Juventus sta definendo la composizione del pacchetto arretrato per la prossima stagione, valutando quali elementi possano restare a lungo termine e quali potrebbero essere sacrificati per sostenere il mercato. Le scelte dei dirigenti si concentrano sulle dinamiche della linea difensiva e sulle gerarchie emerse nei mesi recenti, con un occhio aperto alle letture del bilancio e alle possibilità di reforzo. Fra i profili con maggiore margine di scelta spicca Federico Gatti. Il difensore centrale non sembra più rimanere centrale nei piani tecnici, nonostante l'impegno mostrato ad ogni occasione.

