Un satellite porta-droni per la Difesa italiana? Cos’è il progetto Multispada

Il Ministero della Difesa ha annunciato il progetto Multispada, un satellite portatore di droni, per rafforzare le capacità di sorveglianza italiana. La causa è la crescente esigenza di monitorare meglio i confini e le aree strategiche. Il sistema integrato permetterà ai droni di decollare e atterrare dal satellite, migliorando la risposta rapida in situazioni di emergenza. Questo innovativo strumento mira a rendere più efficiente la gestione delle operazioni di sicurezza. Il progetto si inserisce in un contesto di sviluppo tecnologico sempre più avanzato nel settore spaziale.

Il dominio spaziale è in rapida evoluzione. Sin dai primi lanci extra-atmosferici del secolo scorso, siamo stati abituati a pensare le attività spaziali come “statiche”, vale a dire vincolate alle orbite entro le quali i satelliti vengono “inseriti” e lasciati a girare intorno alla Terra. Negli ultimi anni, invece, la rapida evoluzione delle tecnologie e la spinta della new space economy stanno aprendo un nuovo capitolo delle attività orbitali, quello legato agli assetti cosiddetti “manovrabili” e quindi dotati di un più ampio margine di azione intorno al pianeta. È il caso degli spazioplani, assetti sviluppati per svolgere attività in orbita senza affidarsi esclusivamente inerziale.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Un satellite porta-droni per la Difesa italiana? Cos’è il progetto Multispada Leggi anche: L’accoglienza come “grembo” e “porta”: secondo anno del progetto "La porta di casa" Leggi anche: Unitus, il progetto per monitorare la fauna selvatica con droni e Gps Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'Europa lancia il potente Ariane 64 e porta in orbita 32 satelliti Amazon; I droni stanno cambiando la guerra in Sudan. Spunta la portaerei dei droni: cosa può fare il nuovo super?drone JiutianDalla Cina arrivano nuove indiscrezioni sul super drone Jiutian. Alcune immagini diffuse sui social dimostrano che il velivolo senza pilota avrebbe già effettuato almeno un volo di prova, come ... ilgiornale.it Se volete capire gli attacchi di Tajani contro Francesca Albanese sulla base di audio manipolati, ascoltate ciò che Tajani disse in difesa dello sterminio dei palestinesi per mano di Netanyahu a Rai Tre nel gennaio 2025: "Israele non ha compiuto crimini di gue - facebook.com facebook Si è svolto presso la sede di #FondazioneRoma l’evento "Difesa e Sicurezza in un mondo instabile", promosso da Bruno Vespa e @cominandpa, in collaborazione con l’ @IAIonline, un’importante occasione di confronto strategico sui temi chiave della #Difesa x.com