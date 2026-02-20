Un programma intenso Occasione di riscoperta della storia cittadina e del patrimonio artistico

L'Arcidiocesi ha lanciato un programma intenso per riscoprire la storia e l’arte della città, coinvolgendo musei, scuole e associazioni locali. La causa è la volontà di valorizzare il patrimonio culturale e coinvolgere i cittadini in attività educative. Sono previste visite guidate, esposizioni temporanee e laboratori per tutte le età, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alle radici storiche della città. Il calendario di eventi si svolge durante tutto il mese e si conclude con una grande inaugurazione.

Ricco il calendario di iniziative promosso dall’Arcidiocesi in collaborazione con numerosi Enti del territorio. Al di là dell’aspetto religioso, infatti, l’anniversario rappresenta un’occasione di riscoperta della storia di Lucca, del suo patrimonio artistico e documentario e dei legami profondi tra città, territorio e istituzioni: un’eredità che affonda le radici nel passato, ma che intende volgere uno sguardo consapevole alle sfide del tempo presente e del futuro. Il programma è stato presentato ieri mattina nel Palazzo Arcivescovile dall’arcivescovo Paolo Giulietti assieme a don Marcello Brunini, direttore dell’Archivio Storico Diocesano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un programma intenso. Occasione di riscoperta della storia cittadina e del patrimonio artistico Leggi anche: Una tela del pittore reggino Luca Monaco donata al patrimonio artistico della città Leggi anche: Riscoperta la tradizione del Dolce della Pace, focaccia dolce con radici nella storia di Montopoli Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un programma intenso. Occasione di riscoperta della storia cittadina e del patrimonio artistico; Cinema e Libri: quattro storie dal romanzo allo schermo a Monselice; Una storia vera che parla ai giovani: Ero un bullo al Teatro dei Rozzi; Marshal Day dedicato ai Commissari di Percorso all'Enzo e Dino Ferrari di Imola. Dionisi: Voglio un Empoli ambizioso, intenso e motivato. Juve Stabia avversario tostoVigilia di gara per l'Empoli, che domani affronterà la Juve Stabia in occasione della 26ª giornata del campionato di Serie B, che si. tuttomercatoweb.com Un’occasione di coesione per la comunitàLUCCATanta l’attesa ma anche l’impegno del Comune, di privati e associazioni che hanno preparato un ricco programma di iniziative diffuse sul territorio, per coinvolgere tutta la cittadinanza, dai più ... lanazione.it In occasione dell’incontro di calcio in programma sabato 21 febbraio alle ore 15, saranno adottate temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta nelle aree limitrofe allo stadio comunale “Enrico Sannazzari”. Le misure entreranno in vigore a partire da ci - facebook.com facebook In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo, in programma nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio, il Comune ha disposto una serie di misure straordinarie per garantire la sicurezza dell’evento. x.com