Un Posto al Sole proseguirà lunedì 23 febbraio 2026 con le solite puntate in onda dal lunedì al venerdì, alle 20.50 su Rai 3 e disponibili anche in streaming su RaiPlay. Naturalmente UPAS non si fermerà nella settimana di Sanremo confidando che il proprio fedele pubblico decida di guardare gli appuntamenti su Rai 3 prima di spostarsi tra martedì e venerdì sul Festival in onda su Rai 1. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate dal 23 al 27 febbraio, vediamo dove eravamo rimasti. Eleanor ha deciso di ripartire per gli Stati Uniti ma prima della sua partenza Raffaele è riuscita a convincerla a riconciliarsi con Imma e Ciro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 23 al 27 febbraio 2026

Leggi anche: Un posto al sole, le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026

Leggi anche: Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 2 al 6 febbraio 2026

Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 16 Al 20 febbraio 2026: Roberto Ferri distrutto per Cristina!

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.