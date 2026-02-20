Un Posto al Sole anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026 | Anna spegne le speranze di Gianluca

Gianluca Palladini si trova in difficoltà perché Anna Toscano si allontana sempre di più da lui. La causa è la sua crescente freddezza e il fatto che abbia lasciato intendere di non voler più continuare la relazione. La situazione si complica quando Anna ha un incontro inaspettato con Alberto, il suo “suocero”, e questo fa perdere le speranze a Gianluca. Le prossime puntate di Un Posto al Sole svelano come si evolverà questa complicata vicenda.

© US Rai Una cocente delusione attende Gianluca Palladini nei prossimi episodi di Un Posto al Sole. Anna Toscano si mostra infatti sempre più distante dal ragazzo, con cui ha fatto l’amore, e la situazione peggiora quando spegne ogni sua speranza sulla loro relazione dopo un nuovo incontro, avvenuto quasi per caso, con il “suocero” Alberto. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026: Anna spegne le speranze di Gianluca Leggi anche: Un posto al sole, le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026 Leggi anche: Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 23 al 27 febbraio 2026 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 16 al 20 febbraio 2026; Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 12 febbraio 2026: Whoopi Goldberg confessa finalmente la verità; Un Posto al Sole, anticipazioni 12 febbraio: Eleanor Price racconta la verità a Ciro; Un posto al sole, le anticipazioni del 20 febbraio 2026: l’imprevisto è dietro l’angolo. Un Posto al Sole, le anticipazioni della prossima settimana dal 23 al 27 febbraio: Quanti conflitti tra Cristina e FerriCosa ci dobbiamo aspettare dalle anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 23 al 27 febbraio 2026 su Rai 3? La vite degli abitanti di Palazzo Palladini, come vedremo ... ilmattino.it Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 23 febbraio 2026: torna Ornella e Raffaele tremaLe trame di Un Posto al Sole per lunedì 23 febbraio 2026: tra ritorni e partenze a Palazzo Palladini, Cristina si trasferisce dal padre mentre Raffaele e Ornella affrontano la loro crisi ... libero.it Ospite l'attore di "Un posto al sole" Riccardo Polizzy Carbonelli - facebook.com facebook