Un ponte tra scuole e imprese | Valorizziamo le nostre eccellenze

Il rapporto tra scuole e imprese si rafforza per valorizzare le eccellenze locali. La collaborazione mira a offrire agli studenti opportunità pratiche e alle aziende nuove risorse. Recentemente, l’istituto tecnico ha avviato stage con aziende del settore manifatturiero, creando un ponte diretto tra formazione e lavoro. Questa iniziativa punta a sostenere lo sviluppo del territorio e a rafforzare le competenze dei giovani. Le attività si svolgono nelle aule e nelle fabbriche, coinvolgendo direttamente studenti e imprenditori. Ora, il progetto si estende anche in altre aree della regione.

Dal rapporto chiave scuola-impresa alla valorizzazione dell’eccellenza di casa. Obiettivo, rilancio del territorio. Nei giorni scorsi, Vimercate e Confimi, l’associazione che riunisce il manifatturiero provinciale, hanno firmato un protocollo d’intenti. Fra i punti cardine, "uno sportello di consulenza per le imprese" e progetti che aumentino l’ appeal e la competitività del polo produttivo cittadino. Scopi da centrare grazie al rapporto aziende-istituzioni, "da sempre siamo al loro fianco per promuovere quella collaborazione concreta che si trasforma in valore per il territorio – sottolinea Franco Goretti, presidente Confimi Monza e Brianza –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

