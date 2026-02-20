Un Ponte Per presenta Adwa Una vittoria africana al Cinema Aquila

Un Ponte Per ha organizzato la proiezione del film “Adwa” al Cinema Aquila, in risposta alla richiesta di istituire una Giornata della Memoria per le vittime del colonialismo italiano. La serata mira a ricordare la battaglia storica di Adwa, combattuta nel 1896 contro l’Italia e simbolo di resistenza africana. Alla proiezione partecipano studenti e cittadini, che vogliono conoscere meglio questa pagina di storia. L’evento si inserisce nella campagna per sensibilizzare sul passato coloniale italiano e promuovere il ricordo. La serata si conclude con un dibattito pubblico.

Una serata all’insegna del cinema e della memoria, nell’ambito della campagna per l’istituzione di una Giornata della Memoria per le Vittime del Colonialismo italiano: il 1° Marzo a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, Un Ponte Per ha organizzato la proiezione del film “Adwa. Una vittoria africana” (97’, EtiopiaUsa, 1999) del regista etiope Hailé Gerima, che sarà in collegamento da Washington. Il film, che sarà proiettato in occasione del 130° anniversario della battaglia di Adwa (1896), è un’opera costruita come un contro-racconto che, intrecciando testimonianze orali, canti, allegorie e materiali d’archivio, compie il gesto fondamentale di rovesciare lo sguardo.🔗 Leggi su Romatoday.it

