Un paese sul precipizio. Un’altra Niscemi nel chietino

Un fenomeno di dissesto eccessivo sta colpendo alcune zone del paese. Recentemente, un costone roccioso si è incrinato, costringendo 80 famiglie a lasciare le proprie case nel Chietino. La situazione ha portato alla demolizione di un edificio per motivi di sicurezza. Il rischio di ulteriori crolli preoccupa gli abitanti e le autorità locali, che cercano soluzioni rapide per evitare tragedie. La paura di vedere altri quartieri abbandonati cresce di giorno in giorno.

Dopo Niscemi, anche Chieti rischia di franare: 80 famiglie sono state sgomberate, un palazzo è già stato abbattuto. Anche l’Abruzzo fa la conta dei danni del maltempo. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

