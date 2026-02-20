Un nuovo ristorante a Marina di Pisa | apre ‘Osteria 31-18 da Simone’

Simone Sardelli ha aperto un nuovo ristorante a Marina di Pisa, dopo aver lavorato per nove anni in uno stabilimento balneare della zona. La causa di questa decisione è la voglia di offrire un luogo diverso, dedicato alla cucina tradizionale toscana. Il locale, chiamato ‘Osteria 31-18 da Simone’, si trova in via Maiorca e propone piatti preparati con ingredienti freschi e locali. La nuova attività rappresenta un passo importante per l’imprenditore, che vuole consolidare la sua presenza sul lungomare pisano. La porta del ristorante è già aperta.

Una nuova avventura per l'imprenditore Simone Sardelli che gestisce già un'attività in uno stabilimento balneare del litorale Simone Sardelli raddoppia e apre una seconda attività sul litorale pisano.Dopo nove anni di lavoro all'interno di uno stabilimento balneare a Marina di Pisa, l'imprenditore apre 'Osteria 31-18 da Simone', in via Maiorca n.72. Al taglio del nastro della nuova attività presenti il direttore generale Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, l'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, il presidente ConfLitorale Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli, la presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi, la referente sindacale Confcommercio Pisa Arianna Gherardeschi e il responsabile Area Igiene e Sicurezza Confcommercio Pisa Gianni Salvadori.