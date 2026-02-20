Un noto cantautore rinuncia al duetto con un BIG a Sanremo Arriva la motivazione

Morgan ha deciso di non esibirsi in duetto con Chiello durante la serata cover di Sanremo, spiegando le sue ragioni in un messaggio pubblico. La scelta arriva dopo tensioni e discussioni tra i due artisti, che avevano inizialmente concordato la collaborazione. La decisione ha sorpreso il pubblico e i fan, aggiungendo un ulteriore capitolo di tensione tra i protagonisti del festival. La mancata esibizione ha già suscitato molte reazioni tra gli spettatori.

Morgan rinuncia al duetto con Chiello a Sanremo nella serata cover. Arrivano le sue motivazioni. Nel grande romanzo collettivo del Festival di Sanremo, ci sono capitoli scritti con le note, altri con le polemiche, e poi quelli che restano bianchi apposta. La rinuncia di Morgan al duetto con Chiello nella serata delle cover appartiene proprio a quest'ultima categoria: una pagina vuota che fa più rumore di un'orchestra al completo. Stando a quanto riporta Il Corriere.it, Morgan ha dichiarato: «La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico.