Un negozio che diventa spazio di comunità | al via i primi laboratori creativi di cucito

Diversamente Bottega, progetto della Cooperativa Sociale Paolo Babini, è già conosciuta come negozio di abiti e accessori di seconda mano attento al valore sociale e alla sostenibilità Non solo un negozio, ma un luogo che si apre alla città. A Diversamente Bottega, in corso della Repubblica 138, prendono il via i primi due laboratori di cucito creativo: un passo concreto verso un progetto più ampio che punta a trasformare questo spazio in un punto di incontro per cittadini, associazioni e realtà del territorio. Diversamente Bottega, progetto della cooperativa sociale Paolo Babini, è già conosciuta come negozio di abiti e accessori di seconda mano attento al valore sociale e alla sostenibilità.🔗 Leggi su Forlitoday.it

