Un negozio che diventa spazio di comunità | al via i primi laboratori creativi di cucito
Diversamente Bottega, situata in corso della Repubblica 138, ha organizzato i primi laboratori di cucito creativo, portando un cambiamento nel negozio. La decisione nasce dalla volontà di coinvolgere la comunità e creare un luogo di socializzazione. Durante le sessioni, i partecipanti imparano tecniche di cucito e condividono idee, trasformando il negozio in uno spazio vivo e attivo. Questa iniziativa mira a rafforzare i legami tra i cittadini e a rendere il negozio più di un semplice punto vendita. Il progetto continua a evolversi.
Diversamente Bottega, progetto della Cooperativa Sociale Paolo Babini, è già conosciuta come negozio di abiti e accessori di seconda mano attento al valore sociale e alla sostenibilità Non solo un negozio, ma un luogo che si apre alla città. A Diversamente Bottega, in corso della Repubblica 138, prendono il via i primi due laboratori di cucito creativo: un passo concreto verso un progetto più ampio che punta a trasformare questo spazio in un punto di incontro per cittadini, associazioni e realtà del territorio. Diversamente Bottega, progetto della cooperativa sociale Paolo Babini, è già conosciuta come negozio di abiti e accessori di seconda mano attento al valore sociale e alla sostenibilità.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Laboratori creativi nell’ex negozio. Bellincioni
Leggi anche: Laboratori di cucito e moda sostenibileLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Centro storico, o decidiamo che città vogliamo essere o sarà il mercato a deciderlo per noi; TOP 15 attività da aprire in un piccolo paese nel 2026: guida alle opportunità locali; Il nuovo ristorante da provare a Roma è spuntato in una viuzza del quartiere San Lorenzo; Un laboratorio creativo madre-figlia, scelta controcorrente di Maria e Aurora a Cuccurano: saracinesca alzata.
Costome tuti tippo – tutto mesura ce: quando un cartello diventa uno spettacolo a TriesteEntrare in un negozio per fare acquisti e uscire con il sorriso non capita tutti i giorni. E invece, in un esercizio commerciale triestino, è bastato un cartello scritto a mano per trasformare una nor ... triestecafe.it
Umpalumpa, il piccolo regno di Clusone dove il gioco da tavolo diventa un’emozioneChe il gioco da tavolo sia sempre più apprezzato da grandi e bambini non è di certo una novità. In città o nei grandi Comuni spesso si trovano eventi a tema, tornei o negozi specializzati. Spesso però ... ecodibergamo.it
ULTIMO GIORNO DI VOLANTINO Non hai ancora approfittato delle offerte del volantino Affrettati! Hai ancora poche ore per venire in negozio e riempire il carrello a prezzi imperdibili Corri nel tuo negozio Maury's di fiducia e diventa anche tu il numero - facebook.com facebook