un leak svela le vendite dei giochi di bluepoint games team chiuso di recente da sony

Un documento trapelato rivela le vendite dei giochi di Bluepoint Games, il team di sviluppo recentemente chiuso da Sony. La fuga di informazioni mostra dettagli precisi sulle performance commerciali di alcuni titoli, alimentando dubbi sulla decisione dell’azienda di terminare la collaborazione. La notizia arriva in un momento di incertezza, lasciando molti a chiedersi quali siano state le reali ragioni dietro la scelta di Sony. La vicenda si sta facendo rapidamente strada tra gli appassionati di videogiochi.

La recente chiusura di Bluepoint Games ha scosso l’industria videoludica, sollevando interrogativi sulle motivazioni di Sony. Il team texano era noto per remake e rimasterizzazioni di alta qualità, senza evidenti fallimenti commerciali. Ora un leak riporta alla luce i numeri di vendita dei suoi progetti, offrendo un quadro che molti definiscono positivo. I dati, emersi dal leak di Insomniac del 2024, parlano di milioni di copie distribuite nel corso degli anni. Al centro della discussione c’è Bluepoint Games, studio entrato a far parte dei PlayStation Studios e recentemente chiuso da Sony Interactive Entertainment.🔗 Leggi su Game-experience.it

