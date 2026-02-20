Un grosso cinghiale in pieno giorno a Moltrasio | i timori dei residenti

A Moltrasio, un cinghiale è stato avvistato nel pomeriggio a pochi metri dalle abitazioni. La presenza dell’animale, documentata dal residente Davide Beltramini con una foto, ha allarmato i cittadini. L’animale si aggirava tra le case di Ronchetto, creando preoccupazione tra chi vive nella zona. La comparsa improvvisa di un cinghiale in pieno giorno ha sorpreso molti residenti, che ora chiedono interventi per garantire la sicurezza. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi frequenta la zona.

La foto segnalazione di un lettor riaccende l’attenzione sulla presenza di animali selvatici vicino ai centri abitati anche nelle ore diurne Un cinghiale in pieno giorno, a pochi passi dalle case. È la scena immortalata a Moltrasio, in frazione Ronchetto, nella foto segnalazione inviata alla redazione dal lettore Davide Beltramini. Un avvistamento documentato da una foto trappola intorno a mezzogiorno del 19 febbraio 2026. La presenza di cinghiali di giorno in paese sta facendo discutere residenti e frequentatori della zona, soprattutto per un dettaglio: non si tratta di un passaggi notturni o in orari “di confine”, ma di una presenza diurna, in un contesto vicino alle abitazioni.🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Cinghiale in pieno giorno a Moltrasio: i timori dei residenti Leggi anche: Montale, furti d’auto nel parco Grizzaga: residenti allarme, colpi in pieno giorno e senso di insicurezza. Caccia al cinghiale: Cinghiale carica prima il cane e poi me | Caccia con i segugi maremmani Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Perché occorre cambiare prospettiva sulla fallimentare gestione dei cinghiali; Motociclista si schianta contro un cinghiale: tragico incidente, morto a 28 anni; Ariano, ricompare Pasquale il cinghiale . Dopo la villa a spasso in Piazza Duomo; Motociclista perde la vita a causa di un cinghiale. ‘Santa’: da giorni carcassa di cinghiale tra gli scogliAlla Piazza del Sole di Santa Margherita c’è una carcassa incastrata in mezzo agli scogli: è di un grosso cinghiale da almeno 80 kg. Si sente la puzza ... levantenews.it Loiri Porto San Paolo, auto colpisce un grosso cinghialeLoiri Porto San Paolo. Incidente stradale in serata nella strada 125 per Loiri Porto San Paolo. Un veicolo in transito ha colpito un grosso ... olbia.it