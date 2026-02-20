Un coltello poco più di 20 grammi di droga e quattro denunce al Carnevale di Muggia

Durante il Carnevale di Muggia, i carabinieri e la guardia di finanza hanno fermato diverse persone, sequestrando oltre 20 grammi di droga e un grosso coltello. La causa dell’intervento è stata la presenza sospetta di alcuni partecipanti con comportamenti strani e oggetti vietati. Sono state identificate circa dieci persone, denunciate quattro e multate una ventina di individui. Inoltre, sono stati sequestrati numerosi accessori carnevaleschi non autorizzati. L’attività di controllo prosegue per garantire la sicurezza durante le celebrazioni.

Il bilancio degli interventi eseguiti da carabinieri e finanza. Dieci le segnalazioni per detenzione di stupefacenti, tre i denunciati per guida in stato di ebbrezza. Una ventina le multe emesse dai finanzieri, che hanno inoltre sequestrato 300 articoli carnevaleschi illegali Nel dettaglio, sono state denunciate tre persone per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici superiori a 1,1 grammi per litro. Deferito in stato di libertà anche un diciannovenne italiano per porto abusivo di oggetti atti a offendere, individuato in piazza Marconi a Muggia mentre brandiva un coltello da cucina con una lama di 23 centimetri.🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Controlli interforze tra il centro e via Dante, sequestrati 20 grammi di droga Leggi anche: "Il biglietto al carnevale di Muggia potrebbe completare le misure di sicurezza" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Hai un coltellino per lavoro? Rischi l'arresto e il carcere: il paradosso del nuovo decreto Sicurezza. E chi acquista una lama da cucina sarà schedato; Sale sul vaporetto con un coltello: scoppia la paura tra i passeggeri a bordo. L'uomo fermato al Lido; Varese, rapina con il coltello; Momenti di paura in stazione, vigilante aggredito con un estintore: fermato esagitato armato di coltello. Un coltello, poco più di 20 grammi di droga e quattro denunce al Carnevale di MuggiaIl bilancio degli interventi eseguiti da carabinieri e finanza. Dieci le segnalazioni per detenzione di stupefacenti, tre i denunciati per guida in stato di ebbrezza. Una ventina le multe emesse dai f ... triesteprima.it Tassista aggredito con un coltello, inseguimento finisce contro la vetrata di un condominioArrivati sul pianerottolo, la situazione sarebbe precipitata. L’amico, invece di provvedere al pagamento, si sarebbe rifiutato e avrebbe estratto un coltello, puntandolo contro il conducente. Ne ... mbnews.it Trovato con un coltello durante il Carnevale, denunciato giovane nel Siracusano x.com Il denunciato è stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito prontamente sequestrato https://qds.it/coltello-festeggiamenti-carnevale-denunciato-giovane-melilli/ #melilli - facebook.com facebook