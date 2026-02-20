Un ciclo di incontri di educazione stradale per gli studenti di Poppi

La polizia di Poppi ha organizzato una serie di incontri di educazione stradale per gli studenti. La decisione nasce dalla preoccupazione per l’aumento di incidenti tra i giovani e mira a insegnare comportamenti corretti sulla strada. Durante le sessioni, i ragazzi partecipano a esercizi pratici e simulazioni di situazioni reali, con l’aiuto di agenti specializzati. Questi incontri si tengono nelle scuole locali e coinvolgono oltre 200 studenti, che riceveranno anche materiali informativi e consigli utili. La speranza è di sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza.

Il corso è tenuto dalla delegazione del Casentino dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato che traccia un positivo bilancio del primo anno di attività tra sviluppo, sinergie e formazione . Il corso è promosso dalla delegazione del Casentino dell'ANPS - Associazione Nazionale Polizia di Stato con l'obiettivo di sviluppare la cultura di sicurezza e senso civico tra le giovani generazioni, rafforzando la consapevolezza dei rischi legati alla circolazione stradale e l'importanza del rispetto delle regole. Il progetto a scuola segue due incontri di aggiornamento e formazione tenuti dall'Anps che, in accordo con i sindaci di alcuni Comuni della vallata, hanno coinvolto il personale della Polizia Locale nel mese di febbraio con specifici approfondimenti sulle tecniche di rilevamento degli incidenti stradali.