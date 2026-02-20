Un centese nel cast di ‘Portobello’ | Bella emozione nata da una chat

Un uomo di Cento ha preso parte alle riprese di ‘Portobello’, la nuova miniserie disponibile su HBO Max. La produzione, diretta da Marco Bellocchio, racconta la vita di Enzo Tortora e i suoi momenti difficili. L’attore ha raccontato di aver ricevuto l’offerta dopo una semplice chat e di aver accettato con entusiasmo. La serie mette in luce i dettagli più intimi del giornalista, coinvolgendo anche un’ampia squadra di collaboratori. La prima puntata è stata trasmessa questa settimana.

Cento (Ferrara), 20 febbraio 2026 – Escono in questi giorni, sulla piattaforma di streaming HBO Max, le sei puntate della miniserie 'Portobello ', diretta da Marco Bellocchio e incentrata su Enzo Tortora, storico e popolarissimo giornalista e presentatore Rai caduto in disgrazia nel 1983 a seguito di uno degli errori giudiziari più clamorosi e drammatici della storia del nostro paese. Nel cast, che comprende Fabrizio Gifuni, Barbora Bobulova e Romana Maggiora Vergano, troviamo - in un piccolo ma importante ruolo - anche un altro nome, un centese doc. Si tratta di Lucio Russo, impiegato di banca, fotografo, presidente della Consulta Civica Cento-Penzale e attore, che ci ha raccontato la sua avventura.