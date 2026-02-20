Un amore olimpico e il tifo delle Poste di Pergine | la storia di Linda e Andrea

Giovannini, fresco campione di inseguimento a squadre di velocità ha una tifosa speciale nella moglie e nei colleghi dell'ufficio postale valsuganotto Sport, amore e. poste. Si potrebbe riassumere in queste tre parole la bella storia che arriva da Pergine dove lavora Linda Bortolotti, un passato azzurro e oggi dipendente dell’ufficio postale della Valsugana, prima tifosa (come tutti i colleghi dell’ufficio postale) di Andrea Giovannini, fresco oro olimpico nell’inseguimento a squadre di velocità a Milano Cortina 2026. I due hanno iniziato insieme a pattinare nel Circolo Pattinatori Pinè, la squadra locale di Baselga di Pinè dove vivono, per poi passare alla squadra nazionale.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Matrimonio a prima vista 2026, le nuove coppie: incantevoli Irene e Andrea. I crucci di Linda (e una storia ad alta intensità)

Leggi anche: Matrimonio a Prima Vista 2026, la crisi di Irene e Andrea D. e la lite di Andrea T. e Linda

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L'amore è nell'aria ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026; L'amore alle Olimpiadi, tra fidanzamenti, confessioni e flirt che agitano gli sportivi: Finite le scorte di preservativi; Ai Giochi Olimpici vince anche l’amore: pioggia di proposte e nuove coppie sotto i cinque cerchi; Lazio, l'Olimpico vuoto fa paura: l'appello d'amore ai tifosi è un chiaro segnale.

Ai Giochi Olimpici vince anche l’amore: pioggia di proposte e nuove coppie sotto i cinque cerchiTra podi, villaggio olimpico e tribune gremite fioccano dichiarazioni romantiche, anelli a sorpresa e storie nate tra un allenamento e una finale. tgcom24.mediaset.it

Conti e Macii bronzo olimpico dopo l’amore finito: Sono volati stracci, lo psicologo ci ha aiutatoSono diventati infatti una coppia eccezionale capace di vincere nella stagione di grazia 2022/2023, l’oro agli Europei e il bronzo ai Mondiali. Risultati mai ottenuti dall’Italia, a conferma di un ... fanpage.it

Poste Italiane racconta la storia d’amore di Antonietta ed Emanuele, oggi marito e moglie, genitori di due bambine e colleghi. Per loro è stat un San Valentino speciale - facebook.com facebook

Poste Italiane celebra San Valentino con un video dedicato alle lettere d’amore, omaggio alla scrittura a mano x.com