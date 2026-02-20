Un amore olimpico e il tifo delle Poste di Pergine | la storia di Linda e Andrea
Linda Bortolotti, ex atleta azzurra, ha deciso di lavorare all’ufficio postale di Pergine dopo aver concluso la carriera sportiva. La causa di questo cambio? La passione per il territorio e la voglia di restare vicina alla famiglia. Tra i colleghi, si distingue per il suo entusiasmo nel tifare Andrea Giovannini, nuotatore appena tornato dalle Olimpiadi. L’ufficio postale si trasforma in un punto di incontro per il tifo e il sostegno, creando un’atmosfera speciale tra sport e quotidianità. La storia continua con un sorriso e tanta passione.
Giovannini, fresco campione di inseguimento a squadre di velocità ha una tifosa speciale nella moglie e nei colleghi dell'ufficio postale valsuganotto Sport, amore e. poste. Si potrebbe riassumere in queste tre parole la bella storia che arriva da Pergine dove lavora Linda Bortolotti, un passato azzurro e oggi dipendente dell’ufficio postale della Valsugana, prima tifosa (come tutti i colleghi dell’ufficio postale) di Andrea Giovannini, fresco oro olimpico nell’inseguimento a squadre di velocità a Milano Cortina 2026. I due hanno iniziato insieme a pattinare nel Circolo Pattinatori Pinè, la squadra locale di Baselga di Pinè dove vivono, per poi passare alla squadra nazionale.🔗 Leggi su Trentotoday.it
