Umbria assalta la farmacia con la pistola spianata

Giovedì 19 febbraio, un uomo armato di pistola ha fatto irruzione nella farmacia Alberti di Narni Scalo con l’intento di rapinare. La rapina, però, non è andata a buon fine: il sospettato si è trovato di fronte a clienti e dipendenti che hanno reagito prontamente. In pochi attimi, l’individuo ha tentato di minacciare, ma senza riuscire a portare a termine il suo piano. La scena si è conclusa con il suo allontanarsi a mani vuote. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un tentativo di rapina andato a vuoto. L'episodio, che si è svolto nel giro di pochissimi istanti, è avvenuto nella serata di giovedì 19 febbraio presso la farmacia Alberti, in via Minerva a Narni Scalo. Erano circa le 19,15, quando un uomo, con il volto travisato da un passamontagna scuro, ha fatto il suo ingresso all'interno della farmacia. In quel momento all'interno c'erano solo due dipendenti: una era dietro al bancone e l'altra nel retro. L'uomo si è avvicinato alla farmacista, le ha puntato una pistola e con un tono di voce piuttosto basso le ha chiesto di consegnargli l'incasso.