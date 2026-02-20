Umbria | +7,5M€ per blindare l’agricoltura da maltempo e siccità

20 feb 2026

L’Umbria ha destinato 7,5 milioni di euro per proteggere l’agricoltura dagli effetti di maltempo e siccità. La regione ha avviato progetti di prevenzione e consulenze mirate a ridurre i danni alle colture. Questi fondi permetteranno di realizzare interventi concreti come sistemi di irrigazione migliorati e reti di difesa. La mossa mira a rafforzare la resistenza del settore agricolo locale in un periodo di condizioni climatiche instabili.

Umbria, l’agricoltura si blindata contro il maltempo: 7,5 milioni di euro per consulenze e prevenzione. L’agricoltura umbra si prepara a una sfida cruciale: proteggere le aziende e le produzioni dagli effetti sempre più intensi del cambiamento climatico. La Regione ha varato un piano di rafforzamento degli strumenti di tutela, con un investimento di 7,5 milioni di euro destinati alle consulenze per la valutazione dei rischi, un aumento significativo rispetto ai 2 milioni di euro precedenti. L’iniziativa, nata da un confronto nazionale tenutosi ad Assisi, mira a creare una vera e propria cultura della prevenzione tra gli agricoltori.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

