Ultimissime Juve LIVE | la conferenza stampa di Spalletti chiesta la grazia per Kalulu

Da juventusnews24.com 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti ha tenuto una conferenza stampa questa mattina, mentre si discute ancora sulla richiesta di grazia per Kalulu. La società juventina si è molto concentrata sulla questione, cercando di chiarire i prossimi passi. Intanto, i tifosi attendono aggiornamenti sulla situazione, con molte domande ancora senza risposta. La giornata si chiude con nuovi sviluppi che potrebbero influenzare la prossima partita. La situazione resta in evoluzione e si attendono ulteriori dettagli.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 20 febbraio 2026. Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como LIVE: le sue dichiarazioni. Ore 16:00 – Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 26ª giornata di Serie A 202526 Squalifica Kalulu: il club bianconero fa richiesta di grazia dopo lo stop del difensore francese.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

PRE JUVENTUS - LAZIO | CONFERENZA STAMPA LUCIANO SPALLETTI + RINNOVO YILDIZ

