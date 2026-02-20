Ultimissime Juve LIVE | la conferenza stampa di Spalletti chiesta la grazia per Kalulu

Spalletti ha tenuto una conferenza stampa questa mattina, mentre si discute ancora sulla richiesta di grazia per Kalulu. La società juventina si è molto concentrata sulla questione, cercando di chiarire i prossimi passi. Intanto, i tifosi attendono aggiornamenti sulla situazione, con molte domande ancora senza risposta. La giornata si chiude con nuovi sviluppi che potrebbero influenzare la prossima partita. La situazione resta in evoluzione e si attendono ulteriori dettagli.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 20 febbraio 2026. Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como LIVE: le sue dichiarazioni. Ore 16:00 – Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 26ª giornata di Serie A 202526 Squalifica Kalulu: il club bianconero fa richiesta di grazia dopo lo stop del difensore francese.