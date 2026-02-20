Ultimissime Inter LIVE | pronto il rinnovo di Bastoni l’esito della gara col Frosinone gli esami di Lautaro

L’Inter ha deciso di rinnovare il contratto di Bastoni dopo aver constatato il suo ruolo chiave nella difesa. La squadra si prepara alla sfida contro il Frosinone, che si terrà questa sera, mentre Lautaro Martinez si sottoporrà a nuovi esami per valutare le condizioni fisiche. La società tiene sotto controllo le prestazioni dei giocatori, con l’obiettivo di rafforzare la rosa prima delle prossime partite. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 20 FEBBRAIO. Rinnovo Bastoni, Marotta e Ausilio pronti a blindare il difensore! La strategia e il retroscena sul centrale. Rinnovo Bastoni, dopo il caos mediatico post Inter-Juve il club nerazzurro è pronto a blindare il difensore italiano fino al 2030 Lecce Inter, Chivu in emergenza al Via del Mare: le ultimissime di formazione.🔗 Leggi su Internews24.com

Ultimissime Inter LIVE: il resoconto di Frosinone Inter, l’esito degli esami di LautaroLautaro Martinez ha subito un infortunio durante la partita tra Frosinone e Inter, che ha richiesto esami approfonditi.

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: c’è l’esito degli esami di Vlahovic, Spalletti pronto a fare turnover con l’Udinese

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.