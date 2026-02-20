Ultimissime Inter LIVE | il resoconto di Frosinone Inter l’esito degli esami di Lautaro

Lautaro Martinez ha subito un infortunio durante la partita tra Frosinone e Inter, che ha richiesto esami approfonditi. La causa del problema sembra essere stata una torsione al ginocchio subito durante il match. I medici stanno valutando l’entità del danno, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sugli esiti degli esami. La squadra nerazzurra rimane in attesa di conoscere i tempi di recupero dell’attaccante, che potrebbe essere indisponibile nelle prossime partite.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull'Inter Ultimissime Inter Live di VENERDI' 20 FEBBRAIO. Frosinone Inter Primavera, partita a dir poco folle: risultato e andamento del match. Frosinone Inter Primavera – Risultato, andamento del match, marcatori e classifica aggiornata Infortunio Lautaro Martinez, ecco quali partite salterà e quando potrebbe tornare.