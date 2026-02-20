Ultimi quindici giorni per decidere il futuro di Stampa e Repubblica Vicini alla rottura Elkann e i greci ma la trattativa è ripresa

Negli ultimi quindici giorni, la vendita di Repubblica e La Stampa ha rischiato di saltare. Elkann e i rappresentanti greci si sono incontrati più volte in tensione, accusandosi di divergenze sui termini dell’accordo. Dopo un momento di stallo, le parti hanno deciso di negoziare nuovamente, con l’obiettivo di trovare un’intesa definitiva entro i primi dieci giorni di marzo 2026. La decisione finale dipende ora da un ultimo incontro di chiarimento.

La trattativa per la vendita di Repubblica e La Stampa è stata vicina alla rottura nei giorni scorsi, ma dopo un chiarimento fra le parti è ripresa e si concluderà entro la prima decade del mese di marzo 2026. C'è ancora larga distanza sul prezzo fra il gruppo Exor di John Elkann e i greci di Antenna Group guidati da Thodoris Kyriakou, ma entrambe le parti hanno convenuto sulla necessità di non trascinare troppo a lungo la trattativa. Negli ultimi 15 giorni, dunque, i manager dei due gruppi proveranno ad avvicinare la valutazione del gruppo Gedi e se questo non sarà possibile la trattativa verrà chiusa definitivamente.