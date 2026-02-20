Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il Napoli ha vinto la partita contro la Juventus, grazie a un gol decisivo di Osimhen al 75° minuto. La causa della vittoria è stata una difesa compatta e un attacco rapido, che hanno messo sotto pressione i bianconeri fin dall’inizio. La gara si è svolta allo stadio Maradona, davanti a oltre 50.000 spettatori entusiasti. La vittoria permette al Napoli di consolidare la sua posizione in classifica, mentre la Juventus dovrà lavorare per migliorare la fase difensiva. La prossima sfida si prepara già nelle settimane successive.

Calciomercato Inter, definita la strategia per l'estate: all-in su Vicario! C'è anche un nuovo nome per la difesa Calciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C'è un fattore che ha convinto il club Infortunio Lautaro, piccolo sospiro di sollievo per l'Inter: cosa filtra sui tempi di recupero. Per Zielinski, invece. Benfica presentato un reclamo formale alla UEFA! L'accusa è molto pesante: c'entra il Real Madrid. Cosa sta succedendo De Sciglio, salta il trasferimento allo Hradec Králové. La motivazione è clamorosa, ecco cosa è successo Conceicao in trionfo con l'Al Ittihad! Battuto Mancini, adesso la sfida all'Al Hilal di Inzaghi Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell'Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. Serie A, il big match Napoli-Roma finisce 2-2. Vincono Bologna, Sassuolo e Parma. Le partite di oggi: è il giorno di Inter-Juventus. Poi Lazio-Atalanta e Como-Fiorentina Dove vedere Pisa-Milan di serie A oggi in tv Serie a, il Milan vince 2-1 a Pisa e si porta a -5 dall'Inter, e oggi si tocca al derby d'Italia. Atalanta-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l'orario, le probabili formazioni, le ultime notizie Fase clou in Serie A per quanto riguarda la corsa alla qualificazione Champions: solo due i pass da assegnare, tre invece le squadre pronte a ... Serie A 2024/25: la classifica finale Al termine delle 38 partite di questa lunghissima stagione ecco la classifica della Serie A 2024/2025. Lotta scudetto, corsa salvezza per evitare la retrocessione.