Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

De Sciglio si sfoga dopo il trasferimento saltato all'Hradec Králové: «Mi hanno gravemente mancato di rispetto! I test erano positivi, poi d'improvviso.» Mercato Milan, dal Belgio conferme: Tresoldi è il nome in cima alla lista per l'attacco. La strategia di Tare Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato Calciomercato Juve, spunta l'idea Carnesecchi! E' lui il prescelto per la porta: l'Atalanta fissa il prezzo. Le ultime Infortunati Lazio, aggiornamenti completi sulle condizioni di Gila, Pedro e Basic. Le ultimissime Cagliari, svolta societaria: il 29% delle quote passa a investitori americani. L'ex interista Coutinho lascia il Vasco da Gama; Calcio dilettantistico, Notizie, Risultati, Classifiche, Video - Puglia; Perché le giocatrici italiane vanno all'estero: piacciono ai top club, superano i Gbe Criteria, un player care mai visto; Clamoroso in Francia: il Rennes straccia il Psg, che oggi può perdere il primato. E Dembelé non ci sta. Prima puntata del nostro nuovo format "Italiani all'estero". Abbiamo avuto il piacere di ospitare Marco Degennaro, direttore generale del Sion, che ci ha raccontato la sua avventura in Svizzera e l'incontro con Gattuso.