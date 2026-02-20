Ultimatum di Washington alla Repubblica islamica | Accordo in dieci giorni o sarà guerra

Gli Stati Uniti di Donald Trump hanno dato all’Iran dieci giorni per negoziare un accordo serio sul nucleare, minacciando conseguenze gravi se non si raggiunge un’intesa. La tensione nel Golfo si alza, dopo che Washington ha accusato Teheran di aumentare le attività nucleari senza restrizioni. L’ultimatum arriva mentre le diplomazie cercano di evitare un’escalation militare. L’agenzia di stampa statunitense riporta che il tempo a disposizione sta scadendo, alimentando l’incertezza sulla possibile reazione di Teheran. La situazione resta molto delicata.

È sempre più alta la tensione nel Golfo, teatro dell'ennesimo braccio di ferro tra gli Usa del presidente Donald Trump e l'Iran dell'ayatollah Ali Khamenei (foto): la Repubblica islamica ha "10 giorni" per arrivare a un "accordo serio" sul suo programma nucleare o "succederanno brutte cose", è il nuovo ultimatum della Casa Bianca.?Trump, che ha lanciato i suoi strali contro la Repubblica islamica intervenendo al primo incontro del Board of Peace a Washington, è forte della sua "grande Armada" dislocata nello scacchiere mediorientale, con un imponente schieramento militare di uomini e mezzi di ogni genere che non si vedeva dall'invasione dell'Iraq nel 2003.

Al via i negoziati in Oman ma tra Iran e Usa è gelo: la Repubblica islamica chiede “rispetto”. Washington: “Americani, lasciate Teheran”Questa mattina a Muscat, in Oman, sono iniziati i negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran.

Iran, le prospettive della Repubblica Islamica al bivio tra pace e guerraSono giorni cruciali per l’Iran, che si trova a un crocevia tra pace e guerra.

