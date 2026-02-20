Uil Pensionati Giovanni Miceli confermato segretario | Anziani più poveri e tartassati

Giovanni Miceli resta segretario della Uil Pensionati, mentre la situazione degli anziani peggiora. Con bollette alle stelle, molte famiglie di pensionati faticano a coprire le spese quotidiane. A Agrigento, la Tari è tra le più alte d’Italia, e il servizio di raccolta rifiuti spesso si interrompe per settimane. Inoltre, il costo dell'acqua è molto elevato, e le erogazioni sono spesso irregolari. La realtà degli anziani si fa sempre più difficile.

Il congresso, presieduto dal segretario provinciale Uil Gero Acquisto e concluso dal segretario della UilP Sicilia Claudio Barone, ha eletto anche il gruppo dirigente che lo collaborerà nei prossimi anni “Mentre bollette di luce e gas sono in continuo aumento, ad Agrigento la Tari risulta essere tra le più care d’Italia a fronte di un servizio troppo spesso inadeguato e si paga l’acqua come fosse petrolio con turni di erogazione anche oltre un mese. Energia, rifiuti, acqua: tre voci che svuotano le pensioni. E molte adesso non bastano più”. Giovanni Miceli, confermato oggi segretario generale della UilPensionati Agrigento, ha denunciato così la condizione degli anziani – “tartassati e sempre più poveri” – in terra girgentina.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

