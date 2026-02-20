Ue | Sensi ' difesa comune è priorità'

Da iltempo.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario europeo Sensi ha spiegato che la priorità dell’Unione Europea è sviluppare una difesa comune. La causa di questa spinta deriva dal fatto che gli Stati Uniti stanno spingendo l’Europa a capire l’importanza di un’azione più autonoma in materia di sicurezza. Recentemente, sono aumentate le esercitazioni militari congiunte tra i paesi europei e gli alleati americani. La questione si fa sempre più centrale nel dibattito politico continentale.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Gli Usa ce la stanno mettendo tutta perché l'Europa prenda consapevolezza di cosa è e deve essere anche sul piano della difesa. Che non può essere solo un vago orizzonte, palla in tribuna, ma una priorità e una urgenza bruciante per tutti i paesi Ue. La Russia non sta lì, sta qui". Lo scrive sui social il senatore Pd Filippo Sensi. Milano, ladro resta bloccato di notte nel caveau di una banca. Come finisce la storia La Russa è incredulo: “Sentenza abnorme e assurda. Sempre più difficile far rispettare la legge” GUARDA .🔗 Leggi su Iltempo.it

ue sensi difesa comune 232 priorit224
© Iltempo.it - Ue: Sensi, 'difesa comune è priorità'

Leggi anche: Macron:debito comune Ue per difesa e IA

Leggi anche: Mattarella: ‘senza difesa comune UE, drammatiche conseguenze’

ATPL Air Law Full Course Part 1 | Complete Ground School Training for Student Pilots

Video ATPL Air Law Full Course Part 1 ?? | Complete Ground School Training for Student Pilots
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ue, Ghribi (Gsd-Gksd): Rapporto transatlantico centrale e imprescindibile.

ue sensi difesa comuneMacron: Debito comune UE per Difesa e IAMacron propone debito comune UE per finanziare difesa e IA contro Cina e USA. Appello urgente per investimenti condivisi nei prossimi anni ... ilmetropolitano.it

Via libera Ue a 14,9 miliardi all’Italia per la Difesa. Dai nuovi caccia, ai missili alle navi: ecco quale può essere l'arsenaleLa Commissione Europea ha sbloccato i fondi SAFE per l’Italia: si tratta di quasi 15 miliardi di euro. Cerchiamo di capire come verranno impiegati ... msn.com