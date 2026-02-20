Ue | Sensi ' difesa comune è priorità'

Il commissario europeo Sensi ha spiegato che la priorità dell’Unione Europea è sviluppare una difesa comune. La causa di questa spinta deriva dal fatto che gli Stati Uniti stanno spingendo l’Europa a capire l’importanza di un’azione più autonoma in materia di sicurezza. Recentemente, sono aumentate le esercitazioni militari congiunte tra i paesi europei e gli alleati americani. La questione si fa sempre più centrale nel dibattito politico continentale.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Gli Usa ce la stanno mettendo tutta perché l'Europa prenda consapevolezza di cosa è e deve essere anche sul piano della difesa. Che non può essere solo un vago orizzonte, palla in tribuna, ma una priorità e una urgenza bruciante per tutti i paesi Ue. La Russia non sta lì, sta qui". Lo scrive sui social il senatore Pd Filippo Sensi. Milano, ladro resta bloccato di notte nel caveau di una banca. Come finisce la storia La Russa è incredulo: “Sentenza abnorme e assurda. Sempre più difficile far rispettare la legge” GUARDA .🔗 Leggi su Iltempo.it

