Ue | Sensi ' difesa comune è priorità'
Il commissario europeo Sensi ha spiegato che la priorità dell’Unione Europea è sviluppare una difesa comune. La causa di questa spinta deriva dal fatto che gli Stati Uniti stanno spingendo l’Europa a capire l’importanza di un’azione più autonoma in materia di sicurezza. Recentemente, sono aumentate le esercitazioni militari congiunte tra i paesi europei e gli alleati americani. La questione si fa sempre più centrale nel dibattito politico continentale.
Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Gli Usa ce la stanno mettendo tutta perché l'Europa prenda consapevolezza di cosa è e deve essere anche sul piano della difesa. Che non può essere solo un vago orizzonte, palla in tribuna, ma una priorità e una urgenza bruciante per tutti i paesi Ue. La Russia non sta lì, sta qui". Lo scrive sui social il senatore Pd Filippo Sensi. Milano, ladro resta bloccato di notte nel caveau di una banca. Come finisce la storia La Russa è incredulo: “Sentenza abnorme e assurda. Sempre più difficile far rispettare la legge” GUARDA .🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Macron:debito comune Ue per difesa e IA
Leggi anche: Mattarella: ‘senza difesa comune UE, drammatiche conseguenze’
ATPL Air Law Full Course Part 1 | Complete Ground School Training for Student Pilots
Argomenti discussi: Ue, Ghribi (Gsd-Gksd): Rapporto transatlantico centrale e imprescindibile.
Macron: Debito comune UE per Difesa e IAMacron propone debito comune UE per finanziare difesa e IA contro Cina e USA. Appello urgente per investimenti condivisi nei prossimi anni ... ilmetropolitano.it
Via libera Ue a 14,9 miliardi all’Italia per la Difesa. Dai nuovi caccia, ai missili alle navi: ecco quale può essere l'arsenaleLa Commissione Europea ha sbloccato i fondi SAFE per l’Italia: si tratta di quasi 15 miliardi di euro. Cerchiamo di capire come verranno impiegati ... msn.com
Nebbia fonda a Treviso. In tutti i sensi. I Leoni non riescono ad avere la meglio su una compagine gallese che scende in campo con una una squadra di seconde scelte. Biancoverdi dominati in mischia nella prima parte del match e poco efficaci in difesa nell - facebook.com facebook